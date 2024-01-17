Metso Corporation doğrudan indirgenmiş demir izabe fırınına yatırım yaptı

Finlandiya merkezli küresel mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, Pori'de son teknolojiye sahip doğrudan indirgenmiş demir izabe fırını pilot tesisi inşa etmek için 8 milyon € yatırım yaptığını açıkladı. Yeni tesis Metso’nun demir-çelik sektörünün karbondan arındırılmasını destekleyen Outotec® doğrudan indirgenmiş demir izabe teknolojisinin uygulanabilirliğini göstermek için müşteriye özel testler yapılmasına olanak tanıyacak.
Tesisin inşaatı başladı ve ilk üretimin 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Metso’nun Outotec® doğrudan indirgenmiş demir izabe teknolojisine sahip doğrudan indirgeme tesisi geleneksel yüksek fırınların yerini alarak karbon emisyonunun önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.