﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Metso Corporation doğrudan indirgenmiş demir izabe fırınına yatırım yaptı

Çarşamba, 17 Ocak 2024 14:54:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli küresel mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, Pori'de son teknolojiye sahip doğrudan indirgenmiş demir izabe fırını pilot tesisi inşa etmek için 8 milyon € yatırım yaptığını açıkladı. Yeni tesis Metso’nun demir-çelik sektörünün karbondan arındırılmasını destekleyen Outotec® doğrudan indirgenmiş demir izabe teknolojisinin uygulanabilirliğini göstermek için müşteriye özel testler yapılmasına olanak tanıyacak.

Tesisin inşaatı başladı ve ilk üretimin 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Metso’nun Outotec® doğrudan indirgenmiş demir izabe teknolojisine sahip doğrudan indirgeme tesisi geleneksel yüksek fırınların yerini alarak karbon emisyonunun önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Finlandiya merkezli Kuusakoski karbonsuz çelik geri dönüşüm tesisi kurmayı planlıyor

24 Mar | Çelik Haberler

Blastr Green Steel karbonsuz üretim projesi için Finlandiya’da yeşil çelik tesisi kuracak

04 Oca | Çelik Haberler

Outokumpu İsveç’teki quarto levha yatırımını tamamladı

20 May | Çelik Haberler

Ruukki Raahe çelik üretim tesisinde maliyet etkinliğini geliştirecek

10 Nis | Çelik Haberler

Outokumpu bu yıl 400.000 mt ferrokrom üretimi bekliyor

05 Haz | Çelik Haberler

Outokumpu ferrokrom üretimini ikiye katlayacak

15 Ağu | Çelik Haberler

Siemens VAI, Ruukki’nin yeni toz giderme sistemi için ekipman tedarik edecek

27 Mar | Çelik Haberler

Ruukki, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir çelik sandviç panel geliştirdi

22 Mar | Çelik Haberler

Outokumpu, ABD’deki güneş enerjisi tesisi için quarto levha tedarik etti

29 Şub | Çelik Haberler

Ruukki, Outokumpu için çelik çerçeveli bina inşa etti

14 Kas | Çelik Haberler