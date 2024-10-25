 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Metso...

Metso Corporation Pori’de doğrudan indirgenmiş demir izabe fırını açtı

Cuma, 25 Ekim 2024 14:47:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli küresel mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, bugün Pori'de son teknolojiye sahip doğrudan indirgenmiş demir izabe fırını pilot tesisini açtığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 8 milyon € yatırımla inşa edilen yeni tesis, Metso’nun demir-çelik sektörünün karbondan arındırılmasını destekleyen Outotec® doğrudan indirgenmiş demir izabe teknolojisinin uygulanabilirliğini göstermek için müşteriye özel testler yapılmasına olanak tanıyacak.

Metso’da İzabe Araştırma ve Geliştirme Direktörü Mari Lindgren, “Doğrudan indirgenmiş demir izabe fırını pilot tesisine yapılan yatırım, emisyonsuz izabe işlemine geçiş sürecinde güvenilir testlere yönelik hızla artan müşteri talebini destekliyor. Pilot tesis inşaatı ve ekipman kurulumu son derece hızlı ve sorunsuz ilerledi. Ekipman yakın zamanda devreye alınacak ve ardından müşteri testlerine hazır olacağız,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Blastr Green Steel ultra düşük karbonlu çelik değer zinciri için stratejik ortaklıklarını güçlendiriyor

26 Haz | Çelik Haberler

Ovako Imatra’daki kalın çubuk tesisini yenileyecek

26 Nis | Çelik Haberler

Metso Corporation doğrudan indirgenmiş demir izabe fırınına yatırım yaptı

17 Oca | Çelik Haberler

Finlandiya merkezli Kuusakoski karbonsuz çelik geri dönüşüm tesisi kurmayı planlıyor

24 Mar | Çelik Haberler

Blastr Green Steel karbonsuz üretim projesi için Finlandiya’da yeşil çelik tesisi kuracak

04 Oca | Çelik Haberler

Outokumpu İsveç’teki quarto levha yatırımını tamamladı

20 May | Çelik Haberler

Ruukki Raahe çelik üretim tesisinde maliyet etkinliğini geliştirecek

10 Nis | Çelik Haberler

Outokumpu bu yıl 400.000 mt ferrokrom üretimi bekliyor

05 Haz | Çelik Haberler

Outokumpu ferrokrom üretimini ikiye katlayacak

15 Ağu | Çelik Haberler

Siemens VAI, Ruukki’nin yeni toz giderme sistemi için ekipman tedarik edecek

27 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis