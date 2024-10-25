Metso Corporation Pori’de doğrudan indirgenmiş demir izabe fırını açtı

Finlandiya merkezli küresel mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, bugün Pori'de son teknolojiye sahip doğrudan indirgenmiş demir izabe fırını pilot tesisini açtığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 8 milyon € yatırımla inşa edilen yeni tesis, Metso’nun demir-çelik sektörünün karbondan arındırılmasını destekleyen Outotec® doğrudan indirgenmiş demir izabe teknolojisinin uygulanabilirliğini göstermek için müşteriye özel testler yapılmasına olanak tanıyacak.

Metso’da İzabe Araştırma ve Geliştirme Direktörü Mari Lindgren, “Doğrudan indirgenmiş demir izabe fırını pilot tesisine yapılan yatırım, emisyonsuz izabe işlemine geçiş sürecinde güvenilir testlere yönelik hızla artan müşteri talebini destekliyor. Pilot tesis inşaatı ve ekipman kurulumu son derece hızlı ve sorunsuz ilerledi. Ekipman yakın zamanda devreye alınacak ve ardından müşteri testlerine hazır olacağız,” şeklinde yorum yaptı.