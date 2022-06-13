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Biden Brezilya’dan slab ithalatının önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin görüşmeyi kabul etti

Pazartesi, 13 Haziran 2022 10:08:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Amerika Zirvesi’nde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro arasında yapılan görüşmede, Biden’ın Brezilya’nın ABD’ye slab ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin görüşmeleri prensipte kabul edeceği öğrenildi.

Brezilya Çelik Birliği IABr, görüşmelerin onaylanması halinde bir sonraki aşamada ABD’nin görüşmelerde yer alacak yetkilileri belirleyeceğini ve Brezilyalı çelik üreticileri CEO’larından ve IABr yetkililerinden oluşan bir delegenin Washington’a giderek görüşmelere başlayacağını söyledi.

Brezilya’nın ABD’nin tahsis ettiği yıllık 3,5 milyon mt seviyesinde yer alan ve vergiye tabi olmayan çelik ihracat kotasının artırılmasını talep etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte kota sisteminin esnek hale getirilmesi de istenecek. Mevcut sistemde Brezilya, kota dolduğu andan itibaren 232. Madde vergileri kapsamında zorunlu tutulan %25 oranındaki vergiyi ödese dahi ilave tonaj ihraç edemiyor.

Kota sisteminin esnekleştirilmesiyle birlikte vergi ödendiği müddetçe ilave tonaj ihraç edilebilecek.


Etiketler: Slab Yarı Ürünler Brezilya Güney Amerika Section 232 Kota ve Vergiler 

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