BHP Billiton’ın satış geliri 2020-21 mali yılında %41,6 arttı, Çin’in çelik üretiminin 2021’de artması bekleniyor

Salı, 17 Ağustos 2021 15:57:08 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton, 30 Haziran tarihinde sona eren 2020-21 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2020-21 mali yılında şirketin net kârı, önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,95 milyar $’a kıyasla %42 artış göstererek 11,30 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin satış geliri yıllık %41,6 artışla 60,82 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin AVFÖK’ü artan demir cevheri fiyatları, rekor seviyedeki demir cevheri üretimi, maliyet performansının kontrol altına alınması, düşen yakıt ve enerji maliyetleri sayesinde bir önceki yıl kaydedilen 22,07 milyar $’a kıyasla %69 artış göstererek 37,38 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2019-20 mali yılında kaydedilen %53’ten %64’e yükseldi.

2021-22 mali yılı için şirketin cevher üretim beklentisi 249-259 milyon mt aralığında yer alıyor.

Şirketin açıklamasına göre, 2020 yılında küresel ham çelik üretimi dengesizdi ve Çin’deki güçlü büyüme karşısında, diğer ülkelerde üretim keskin bir şekilde düştü. 2021 yılında, Çin yüksek oranlarda üretmeye devam etse de, dünyanın geri kalanında kapasite kullanım oranlarının normale yakın seviyelere gelmesiyle bu dengesizlik bir miktar düzeldi. Üretim kısıtlamalarına ve Corona virüsünden kaynaklanan risklere ilişkin belirsizliğe rağmen, Çin’in çelik üretiminin 2021 yılında yaklaşık %5 artması bekleniyor. BHP, 2022 mali yılında Çin’de son kullanıcılardan gelen talebin güçlü seyretmesini ve diğer ülkelerdeki toparlanmanın devam etmesini bekliyor.