BHP Billiton’ın 2020-21 mali yılı demir cevheri üretim beklentisi yükseldi

Çarşamba, 20 Ocak 2021 10:53:27 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 31 Aralık’ta sona eren 2020-21 mali yılının ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %6 artışla 128,4 milyon mt seviyesinde yer alarak, Jimblebar’da rekor seviyede üretim kaydedildiğini ve tedarik zincirinde güçlü performans sergilendiğini gösterdi. Ekim-Aralık çeyreğinde şirketin demir cevheri üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %6 artışla 62,4 milyon mt oldu. Mart çeyreğinde ise demir cevheri üretiminin, madenlerdeki planlı bakım çalışmalarından ve Maden Alanı C ile South Flank projelerini birbirine bağlayan çalışmalardan etkilenmesi bekleniyor.

BHP Billiton, Samarco tesisinin geçtiğimiz yıl Aralık ayında yeniden devreye alınmasının sonucu olarak, 2020-21 mali yılında 245-255 milyon mt demir cevheri üretimi yapmayı bekliyor. Şirketin demir cevheri üretim beklentileri, bir önceki beklentilere kıyasla artış gösterdi.

2020-2021 mali yılının ilk yarısında, BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi bir önceki yıla göre %5 düşüş göstererek 19 milyon mt oldu. Şirketin 2020-21 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise bir önceki tahmine kıyasla değişmeyerek 40-44 milyon mt arasında yer alıyor. Şirket mali yılın ikinci yarısında daha güçlü performans sergilemeyi bekliyor. Üretimin, Aralık çeyreğinde görülen yağışlı havanın etkileri nedeniyle beklenti aralığının alt sınırında yer alması bekleniyor. Şirket Çin’in kömür ithalatına getirdiği kısıtlamaların üretimi üzerinde bir etkisi olup olmayacağını izliyor.