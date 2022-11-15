Benteler otomat çeliğinden dikişsiz boru üretti

Salı, 15 Kasım 2022 11:59:19 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli boru üreticisi Benteler ilk defa otomat çeliğinden dikişsiz boru üretmeyi başardığını açıkladı.

Otomat çeliği imalat sektöründe çoğunlukla çelik çubuk olarak uzun süredir kullanılıyor.

Sıcak haddelenmiş ve soğuk çekilmiş dikişsiz çelik boru ürünler, çeşitli uygulamalar için optimize edilmiş çözümler sunuyor. Böylece hem küçük tonajlı hem de büyük ölçekli seri üretimler daha ekonomik şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Çelik elektrik ark ocağında üretildiğinden, BENTELER SMARTCUT® teknolojisiyle karbon ayak izi, yüksek fırınla çelik çubuk üretimine kıyasla %70’den fazla azaltılabiliyor.