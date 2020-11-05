Belarus merkezli BMZ Avrupa filmaşin pazarında etkinliğini artırdı

Perşembe, 05 Kasım 2020 15:47:05 (GMT+3) | İstanbul

Belarus’ta faaliyet gösteren çelik üreticisi Byelorussian Steel Works (BMZ), bu yılın Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 650.000 mt filmaşin üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, AB’ye 200.000 mt’dan fazla filmaşin ihraç ettiğini ve böylece bölgeye yaptığı sevkiyatları yıllık bazda %22 artırdığını belirtti. BMZ’nin en önemli hedef pazarları Polonya, Romanya, İtalya ve Hollanda oldu. Bu ülkelerde filmaşin alıcıları daha çok otomotiv sektörüne çalışan bağlantı elemanları ve damper yayları üreticileri, demir yolu sektörüne bağlantı elemanları üreticileri ve mobilya yayı üreticileri oldu.

BMZ’nin ihracatı değer bazında ise söz konusu dönemde, 23 ülkeye yaptığı satış sonucu 123 milyon $ olarak kaydedildi.