Avustralya, Rusya ve Belarus’tan gerçekleştirilen tüm ithalata ek vergi getirecek

Pazartesi, 04 Nisan 2022 12:22:30 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın ekonomik maliyetlerini artırmak için Avustralya hükümetinin Rusya ve Belarus’tan gerçekleştirilen tüm ithalata %35 oranında ek vergi getireceğini açıkladı.

Yeni önlem 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ve mevcut vergi oranlarına ek olarak uygulanacak. 25 Nisan tarihinde söz konusu ülkelerden petrol ve diğer enerji ürünlerinin ithalatına da yasak getirilecek.

Öte yandan Avustralya Ukrayna halkı için 65 milyon $ insani yardım ve ülkenin enerji güvenliğini desteklemek için 70.000 mt termal kömür tedarik ediyor.