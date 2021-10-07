Belarus merkezli BMZ daha çevre dostu çelik üretmek için 3 No’lu elektrik ark ocağını durdurdu

Perşembe, 07 Ekim 2021 11:46:10 (GMT+3) | İstanbul

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), karbon salımını azaltmak ve çelik üretimini daha çevre dostu hale getirmek için 3 No’lu duman işleme tesisini yeniden inşa ettiğini açıkladı. Bu projeyi tamamlamak için şirket, 3 No’lu elektrik ark ocağının faaliyetlerini durdurarak karbon salımını yılda 460 ton azaltmış olacak.

Şirketin açıklamasına göre, yeniden inşa faaliyetleri Ekim 2021 ve Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tesis, üç elektrik ark ocağından ikisiyle faaliyet göstermeye devam ediyor.