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Belarus merkezli BMZ Sırbistan’a daha fazla filmaşin tedarik edecek

Cuma, 24 Eylül 2021 16:38:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), Sırbistan’a 1008 kalite filmaşin tedarik etmeye devam edeceğini açıkladı. Ürünler, Sırbistan merkezli Belmet DOO aracılığıyla tedarik ediliyor.

BMZ, daha önce yapılan bir bağlantı kapsamında Eylül ayının sonu-Ekim ayına kadar yaklaşık 2.000 mt filmaşin tedarik etmeyi planlıyor. Novi Sad Uluslararası Tarım Fuarı’nda gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda, birçok potansiyel alıcı, inşaat demiri ve filmaşin tedariki için bağlantı gerçekleştirmekle ilgilendiklerini ifade etti. Şirket ayrıca 1.100 mt filmaşin siparişi aldı.

Şirketin açıklamasına göre, Sırbistan’da ciddi bir filmaşin talebi var, ülkede inşaat sektörünün durumu iyi ve ülkenin bir serbest ticaret anlaşması var.


Etiketler: BDT  Beyaz Rusya  ticaret  uzun ürünler  filmaşin  BMZ  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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