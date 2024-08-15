Baowu Group: Çin çelik sektörü 2008 ve 2015’ten daha ağır bir krizle karşı karşıya

Çinli önde gelen çelik üreticisi Baowu Group’un Genel Müdürü ve Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı Hou Angui, Çin çelik sektörünün 2008 ve 2015 yıllarındaki krizlere kıyasla daha büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Baowu’nun yılda iki kez gerçekleşen konferansında konuşan Angui, grubun mali biriminin kurumsal mali zincirinin güvenliğine dikkat etmesi ve nakit, kârdan daha önemli olduğu için grubun uzun süreli bir sermaye dengeleme planı geliştirmesi gerektiğini öne sürdü.

Baowu’ya göre bu yıl Çin çelik sektörünün sorunları beklenenden daha fazla derinleşti. Çelik talebi zayıf kalırken gayrimenkul piyasasında koşullar çok kötü. Ülkenin görünür çelik tüketimi yılın ilk yarısında %3,3 düşerken üretim yalnızca %1,1 geriledi. Yerel talebin zayıflaması çelik ihracatının ilk altı ayda %24 yükselmesine neden oldu. Bu yılın başında piyasa kaynakları dış piyasalara yapılan sevkiyatların geçen yıl kaydedilen 90 milyon mt’a kıyasla 100 milyon mt olmasını beklerken an itibarıyla ihracatın 120 milyon mt’a ulaşması mümkün görülüyor.

Avrupalı bir kaynak, “Nihayet birileri gerçekleri konuşmuş. Talep birkaç yıldır zaten zayıflıyor ve küresel çapta arz fazlası 600 milyon mt’u geçti. Yine de neredeyse her ülke önümüzdeki yıllarda kapasitelerini artırmayı planlıyor,” şeklinde konuştu.

Baowu, olumsuz piyasa koşullarıyla baş etmek için piyasa odaklı bir mekanizma geliştirip maliyetleri azaltacağını ve verimliliği geliştireceğini söyledi. Şirket, teknik göstergeler ve ekonomik verim arasındaki ilişkiye yoğunlaşmaya devam edecek.