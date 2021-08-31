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Baosteel’in net kârı ilk yarıda %276,74 arttı, ikinci yarıya yönelik beklentiler olumsuz

Salı, 31 Ağustos 2021 13:44:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli çelik üreticisi Baowu Group’un bağlı kuruluşu Baoshan Iron and Steel Co., Ltd.’nin faaliyet kârı bu yılın ilk yarısında 185,26 milyar RMB (28,6 milyar $) olurken, net kârı ise yıllık %276,74 artarak 15,08 milyar RMB (2,3 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin ilk yarıda gösterdiği performansın, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyede yer aldığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, Baosteel’in pik demir üretimi 22,74 milyon mt, ham çelik üretimi 26,22 milyon mt ve nihai mamul üretimi ise 25,34 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, nihai mamul fiyatlarının üçüncü çeyrekte düşebileceğini ve talebin toparlanmasına bağlı olarak dördüncü çeyrekte artabileceğini belirtti. Yılın ikinci yarısına yönelik beklentiler, ilk yarıya kıyasla daha olumsuz oldu.

1$ = 6,4679 RMB


Etiketler: Çin  pik demir  Uzak Doğu  ham çelik  hammaddeler  Baosteel   mali sonuçlar  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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