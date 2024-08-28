Baosteel’in net kârı Ocak-Haziran döneminde %0,17 azaldı

Çin’in önde gelen çelik üreticisi Baosteel, bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %3,89 düşüşle 163,25 milyar RMB (23 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini duyurdu. Aynı dönemde üretici, yıllık %0,17 düşüşle 4,55 milyar RMB (600 milyon $) net kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde küresel ekonomik görünüm yine karmaşıktı. Çin’de yerel çelik talebi zayıf seyrederken, son kullanıcı sektörlerden gelen talep beklenenden daha az arttı. Çelik sektöründe arzın gücünü koruması karşısında talebin durgun seyretmesi, yüksek maliyetler ve düşük fiyatlar Baosteel'in faaliyet kârını olumsuz etkiledi.

Bu yılın ilk altı ayında Baosteel'in pik demir ve ham çelik üretimi, sırasıyla yıllık %0,63 düşüşle 24,12 milyon mt ve yıllık %1,4 artışla 26,31 milyon mt oldu. Üretici, bu dönemde yıllık %0,19 düşüşle 25,51 milyon mt nihai mamul satışı gerçekleştirdi.