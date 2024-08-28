 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Baosteel’in...

Baosteel’in net kârı Ocak-Haziran döneminde %0,17 azaldı

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 10:11:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in önde gelen çelik üreticisi Baosteel, bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %3,89 düşüşle 163,25 milyar RMB (23 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini duyurdu. Aynı dönemde üretici, yıllık %0,17 düşüşle 4,55 milyar RMB (600 milyon $) net kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde küresel ekonomik görünüm yine karmaşıktı. Çin’de yerel çelik talebi zayıf seyrederken, son kullanıcı sektörlerden gelen talep beklenenden daha az arttı. Çelik sektöründe arzın gücünü koruması karşısında talebin durgun seyretmesi, yüksek maliyetler ve düşük fiyatlar Baosteel'in faaliyet kârını olumsuz etkiledi.

Bu yılın ilk altı ayında Baosteel'in pik demir ve ham çelik üretimi, sırasıyla yıllık %0,63 düşüşle 24,12 milyon mt ve yıllık %1,4 artışla 26,31 milyon mt oldu. Üretici, bu dönemde yıllık %0,19 düşüşle 25,51 milyon mt nihai mamul satışı  gerçekleştirdi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Baosteel  

Benzer Haber ve Analizler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Temmuz döneminde %5,04 düştü

28 Ağu | Çelik Haberler

Xinxing Ductile Iron Pipes’ın net kârı Ocak-Haziran döneminde %49 düştü

28 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 yükseldi

28 Ağu | Çelik Haberler

Bayi Steel Ocak-Haziran döneminde net 720 milyon RMB zarar elde etti

27 Ağu | Çelik Haberler

Hangzhou Steel Ocak-Haziran dönemi için 36,44 milyon RMB net zarar açıkladı

27 Ağu | Çelik Haberler

Çinli çelik şirketleri Ocak-Temmuz döneminde 2,76 milyar RMB net zarar etti

27 Ağu | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Temmuz ayında arttı

27 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir’in net zararı ilk yarıda arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,1 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi ilk yarıda düştü

26 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis