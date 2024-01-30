Baosteel’in 2023 yılında tahmini net kârı 12,01 milyar RMB

Salı, 30 Ocak 2024 15:15:49 (GMT+3) | Şanghay

Çinli başlıca çelik üreticisi Baosteel, 2023 yılında yıllık %6 düşüşle 346,9 milyar RMB (48,9 milyar $) faaliyet kârı elde ettiğini, net kârının ise yıllık %1,48 düşüşle 1,2 milyar RMB (170 milyon $) seviyesinde yer aldığı tahminlerinde bulundu.

Yılın ilk yarısında ithal demir cevheri ve kömür fiyatları yıllık bazda düşüş gösterse de son kullanıcı sektörlerden gelen talebin zayıf olması şirketin performansını olumsuz etkiledi ve kârının düşmesine neden oldu. 2023’ün Temmuz-Eylül döneminde otomotiv sektöründe görülen toparlanma şirketlerin bu dönem içinde yıllık bazda kârlarını artırmalarını sağlasa da daha sonra demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının yükselmesiyle son üç ayda kâr marjı daha az oldu.

1$ = 7,1055 RMB