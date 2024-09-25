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BAE’li EMSTEEL Celsa’nın Avrupa'daki bazı varlıklarını satın almayı planlıyor

Çarşamba, 25 Eylül 2024 15:54:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya yerel gazetesi El Economista’ya göre, BAE’nin en büyük yerel çelik üreticisi ve piyasa lideri EMSTEEL (eski Emirates Steel) İspanyol çelik üreticisi Celsa’nın Polonya, İngiltere ve Norveç’teki tesislerini satın almayı planlıyor.

Celsa, Şubat ayında mali durumunu düzeltmek için yaklaşık 1 milyar € değer biçilen bu tesislerin satışına başlamıştı. Tesislerin tek seferde satılıp satılmayacağı belli olmasa da satışların Celsa’nın yaşadığı mali zorlukları yumuşatacağı açık. Polonya tesisinde yıllık yaklaşık 1 milyon mt inşaat demiri, ağır profil ve çubuk üretilirken İngiltere tesisinde 1,2 milyon mt nihai mamul üretimi gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle Celsa yönetimi ve EMSTEEL bu varlıkların satışına yönelik pazarlıklara başladı. Pazarlıkların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Celsa Group’un İspanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Polonya, İsveç ve İrlanda’da 12 haddeleme hattı ve 48 hurda geri dönüştürme tesisi mevcut.


Etiketler: BAE Orta Doğu 

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