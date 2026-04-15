AGSI, BAE’de yeni inşaat demiri haddehanesini devreye aldı

BAE merkezli çelik üreticisi Arabian Gulf Steel Industries (AGSI), Abu Dabi’deki yeni inşaat demiri haddehanesi HRM 3’te ticari üretime resmi olarak başladığını açıkladı. Söz konusu tesis yıllık 600.000 mt haddeleme kapasitesi ekleyerek AGSI’nin yurt içi üretim kapasitesini artırması yönünden önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Çelikhane entegrasyonu karbonsuz çelik üretimini destekleyecek

HRM 3, AGSI’nin çelikhanesinden doğrudan sıcak yükleme ile beslenerek çelikhane ile haddehane arasında kesintisiz bir entegrasyon sağlıyor. Bu yapı enerji tüketimini azaltırken karbonsuz inşaat demiri üretimini destekliyor. Söz konusu teknolojik entegrasyon operasyonel verimliliği artırırken, AGSI’nin sürdürülebilirlik stratejisini de güçlendiriyor.

Toplam haddeleme kapasitesi yıllık 1,24 milyon mt seviyesine yükseldi

HRM 3’ün devreye alınmasıyla birlikte AGSI’nin yıllık kurulu haddeleme kapasitesi yaklaşık 640.000 mt seviyesinden yaklaşık 1,24 milyon mt seviyesine yükseldiği belirtildi. Şirketin haddeleme portföyünde yıllık 240.000 mt kapasiteye sahip hafif ve orta profiller üreten HRM 2’nin yanı sıra mevcut kapasitesi 400.000 mt olan ve şu anda modernizasyon sürecinde bulunan HRM 1 de yer alıyor.

HRM 1 modernizasyonu ile ilave kapasite artışı planlanıyor

AGSI 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan HRM 1 modernizasyonu ile kapasite artış stratejisini sürdürüyor. Modernizasyonun tamamlanmasının ardından HRM 1’in kapasitesi yıllık 400.000 mt seviyesinden 800.000 mt seviyesine çıkacak. Bu gelişme ile birlikte AGSI’nin toplam kurulu haddeleme kapasitesinin yaklaşık 1,64 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu kademeli kapasite artışı, şirketin sürdürülebilirlik odağını koruyarak üretimini ölçeklendirmeye yönelik uzun vadeli stratejisini ortaya koyuyor.

İç pazara odaklanma, ihracatta esneklik

HRM 3’ten elde edilecek üretimin ağırlıklı olarak BAE iç pazarına yönlendirilmesi ve böylece yerel inşaat talebi için istikrarlı tedarik sağlanması planlandığı ifade edildi. Bununla birlikte, piyasa koşullarına bağlı olarak sınırlı miktarların bölgesel ihracat pazarlarına tahsis edilmesi öngörülüyor.