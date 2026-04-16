BAE’li Metal Park inşaat sektörünü desteklemek için inşaat demiri kesme-bükme kapasitesini artırıyor

Perşembe, 16 Nisan 2026 11:39:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Metal Park, ülkenin inşaat ve altyapı sektörlerinden gelen artan talebi karşılamak amacıyla kesme-bükme operasyonlarını güçlendirdiğini açıkladı.

Şirketin 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren aylık 25.000-30.000 mt inşaat demiri kesme-bükme kapasitesini devreye alacağı ve bu yatırımla ülke genelindeki büyük ölçekli projeleri desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

Artan talebe yönelik kapasite artışı

Metal Park’ın inşaat demiri için kesme-bükme hizmetlerinde verimliliği artırmak ve teslim sürelerini kısaltmak amacıyla işleme kabiliyetlerini geliştirdiği ifade edildi. Bu adımın, BAE’de devam eden yoğun inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan artan talebe yanıt vermeyi amaçladığı belirtildi.

Planlanan kapasite artışının, BAE’nin toplam aylık inşaat demiri tüketiminin yaklaşık %10-12’sine karşılık geldiği ve özellikle enerji, kamu hizmetleri ve büyük altyapı projelerinden gelen talebi karşılamak üzere geliştirildiği bildirildi. Yeni tesislerin, yüksek hacimli ve hassas kesme-bükme işlemlerini karşılayacak ileri işleme teknolojileriyle donatılacağı ve sıkı kalite ile uygunluk standartlarına göre üretim yapacağı ifade edildi.

Metal Park’ın kapasite artışıyla müteahhitlere ve proje geliştiricilere daha fazla katma değerli hizmet sunmayı, sahadaki işleme ihtiyacını azaltarak proje yönetimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Altyapı ve inşaat sektörünü destekliyor

Söz konusu yatırımın, BAE genelinde süregelen altyapı ve gayrimenkul projeleriyle uyumlu olduğu ve işlenmiş inşaat demirine yönelik güçlü talebi desteklediği ifade edildi. Geliştirilen kapasitenin, inşaat sektöründeki tedarik zincirlerinin daha verimli işlemesine katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.


Benzer Haber ve Analizler

Emsteel Nisan ayı inşaat demiri fiyatlarını Ramazan durgunluğundan ve bölgesel belirsizlikten dolayı değiştirmedi

23 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’li Emsteel 2026 yılı Mart üretimi inşaat demiri fiyatlarını yükseltti

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

BILDCO Abu Dabi’deki inşaat demiri tesisini modernize etmek için CIEC ile anlaştı

19 Şub | Çelik Haberler

BAE’li Azizi, KEZAD sanayi bölgesinde inşaat demiri haddehanesi kurmayı planlıyor

18 Şub | Çelik Haberler

Körfez ülkelerinde kütük talebi zayıf, İran ihracata ağırlıklı olarak Asya ile yeniden başladı

06 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Şubat ayında BAE’de inşaat demiri fiyatlarının güçlü talep ve olumlu görünümün etkisiyle yükselmesi bekleniyor

28 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez ülkelerinde yerel ve ithal kütük fiyatları gücünü koruyor, Suudi Arabistan ithalata en fazla ilgi gösteren pazar ...

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’li Emsteel Şubat üretimi inşaat demiri fiyatlarını dengeli arz-talep karşısında yatay bıraktı

23 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’de Ocak ayı için inşaat demiri fiyatları güçlü yerel talep sayesinde artış kaydetti

25 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Suudi Arabistan’da inşaat demiri fiyatları güçlü talep ve ihracatın desteğiyle Aralık’ta yeniden yükseldi

10 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

