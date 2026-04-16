BAE’li Metal Park inşaat sektörünü desteklemek için inşaat demiri kesme-bükme kapasitesini artırıyor

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Metal Park, ülkenin inşaat ve altyapı sektörlerinden gelen artan talebi karşılamak amacıyla kesme-bükme operasyonlarını güçlendirdiğini açıkladı.

Şirketin 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren aylık 25.000-30.000 mt inşaat demiri kesme-bükme kapasitesini devreye alacağı ve bu yatırımla ülke genelindeki büyük ölçekli projeleri desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

Artan talebe yönelik kapasite artışı

Metal Park’ın inşaat demiri için kesme-bükme hizmetlerinde verimliliği artırmak ve teslim sürelerini kısaltmak amacıyla işleme kabiliyetlerini geliştirdiği ifade edildi. Bu adımın, BAE’de devam eden yoğun inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan artan talebe yanıt vermeyi amaçladığı belirtildi.

Planlanan kapasite artışının, BAE’nin toplam aylık inşaat demiri tüketiminin yaklaşık %10-12’sine karşılık geldiği ve özellikle enerji, kamu hizmetleri ve büyük altyapı projelerinden gelen talebi karşılamak üzere geliştirildiği bildirildi. Yeni tesislerin, yüksek hacimli ve hassas kesme-bükme işlemlerini karşılayacak ileri işleme teknolojileriyle donatılacağı ve sıkı kalite ile uygunluk standartlarına göre üretim yapacağı ifade edildi.

Metal Park’ın kapasite artışıyla müteahhitlere ve proje geliştiricilere daha fazla katma değerli hizmet sunmayı, sahadaki işleme ihtiyacını azaltarak proje yönetimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Altyapı ve inşaat sektörünü destekliyor

Söz konusu yatırımın, BAE genelinde süregelen altyapı ve gayrimenkul projeleriyle uyumlu olduğu ve işlenmiş inşaat demirine yönelik güçlü talebi desteklediği ifade edildi. Geliştirilen kapasitenin, inşaat sektöründeki tedarik zincirlerinin daha verimli işlemesine katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.