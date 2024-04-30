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BAE 35 milyar $ değerinde havalimanı terminali kuracak

Salı, 30 Nisan 2024 13:14:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dubai Şeyhi Muhammed Raşid El Maktum, Dubai Havacılık Mühendislik Projeleri fuarına yaptığı ziyarette Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’na 128 milyar AED (34,85 milyar $) değerinde yeni bir yolcu terminali kurma projesine izin verdi. Projeyle birlikte havalimanı dünyanın en büyüğü olup yılda 260 milyon yolcuyu karşılaması bekleniyor.

Şeyh Muhammed ziyareti sırasında, “El Maktum Uluslararası Havalimanı yıllık 260 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak. Dubai Uluslararası Havalimanı’nda yapılan tüm faaliyetleri önümüzdeki yıllarda buraya taşıyacağız. 400 uçak kapılı ve beş paralel pistli havalimanında yeni teknolojiler kullanılacak,” ifadelerini kullandı.

Bu yeni yatırımın, Ciel Kulesi, Palm Jebel Ali ve Surf Abu Dhabi gibi diğer başlıca konut projeleriyle birlikte bölgedeki şehirleşmeyi hızlandırması bekleniyor.

Ülkenin planı, Dubai’nin güneyindeki havalimanının etrafında bir şehir kurup yaklaşık bir milyon vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde yerel çelik piyasasını güçlendirmek. Bununla birlikte havacılık ve lojistik sektörlerinin de projeyle birlikte güçlenmesi bekleniyor.

Şeyh Muhammed, “Havalimanı çevresine kurduğumuz şehirle bir milyon insan için konut talebi doğacak. Bu şehirde lojistik ve havacılık sektörlerinin önde gelen şirketlerini ağırlayacağız,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: BAE Orta Doğu Yatırım 

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