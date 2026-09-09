AYMAS Belçika'da mobil hurda makasını devreye alarak küresel piyasadaki varlığını genişletti

Makine üreticisi AYMAS Recycling Machinery, yeni geliştirdiği mobil eğik hurda makasını Belçika'da devreye aldığını ve böylece hurda geri dönüşüm teknolojilerinin küresel pazarlardaki kullanım alanını genişlettiğini duyurdu.

Türkiye'de tasarlanan ve üretilen yeni nesil ekipmanın çalışma ağırlığının 160 mt seviyesinde yer aldığı ve projenin yüksek kapasiteli hurda kesme işlemini mobil çalışma özelliğiyle tek bir platformda bir araya getirdiği ifade edildi.

Geri dönüşüm tesislerinde bağımsız hareket imkânı

Söz konusu ekipmanda geri dönüşüm tesislerindeki farklı çalışma alanları arasında bağımsız olarak hareket etmesini sağlayan paletli yürüyüş sistemi kullanıldığı vurgulandı. AYMAS, geleneksel hurda işleme ekipmanlarının sabit sistemler şeklinde tasarlandığına ancak yeni nesil ekipmanın kendi paletleri üzerinde hareket ederek çalışma sahası içerisinde konumunu değiştirebildiğine dikkat çekti.

Öte yandan kesme gücü yüksek olan ve ağır hizmet tipi konstrüksiyon ile gelişmiş hidrolik sistemler kullanılan mobil eğik hurda makasının yüksek kapasiteli hurda işleme faaliyetleri için geliştirildiğinin altı çizildi. AYMAS, bu ölçekte bir mobil eğik hurda makası teknolojisini küresel çapta üçüncü kez hayata geçirdiğini vurguladı.