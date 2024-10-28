Avustralyalı şirketler yeşil demir üretimini hızlandırmak için konsorsiyum kurdu

Avustralyalı demir cevheri madencisi Magnetite Mines, Güney Avustralya’da yeşil demir sektörünün oluşturulmasını kolaylaştırmak ve çelik sektörünün karbondan arındırılmasına yardımcı olmak amacıyla kendileri, Aurizon Holdings, Flinders Port Holdings ve GHD liderliğinde konsorsiyum kurulduğunu duyurdu.

Green Iron SA adı verilen konsorsiyumun Güney Avustralya’daki Braemar demir bölgesini geliştirerek eyaleti düşük karbonlu çelik tedarik zincirinde lider olarak konumlandırmayı hedeflediği ifade edildi. Bununla birlikte Magnetite Mines’ın Razorback demir cevheri projesini hızlandırarak doğrudan indirgenmiş (DR) demir cevheri üretimi için önemli olan yüksek kalite manyetit arzını sağlayacağı vurgulandı. İlerleyen yıllarda konsorsiyumun DR pelet üretimine ve 2030’lu yılların başına kadar Port Pirie şehrinden sıcak briketlenmiş demir (HBI) formunda doğrudan indirgemiş demir (DRI) ihracatına başlayacağı aktarıldı.

Ayrıca Green Iron SA’nın kullanıma hazır olduğunda doğal gaz ve yeşil hidrojene geçiş yaparak küresel çelik sektöründe karbon salımını önemli ölçüde azaltmayı ve Avustralya’nın karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı planladığı da bildirildi.