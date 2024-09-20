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Avustralyalı Hancock’ın demir cevheri projesi onay aldı, üretim bir sonraki mali yılda başlayacak

Cuma, 20 Eylül 2024 14:35:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Hancock Prospecting, çevre izinlerinin ve yasal onayların yıllarca gecikmesinin ardından federal hükümetin Pilbara bölgesindeki McPhee demir cevheri projesine onay verdiğini duyurdu.

İlk olarak 2023 yılında başlaması beklenen 600 milyon $’lık projenin parça cevher üretim kapasitesinin yıllık 10 milyon mt seviyesinde yer alacağı ve ilk üretimin 2025-26 mali yılında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Öte yandan McPhee madeninde üretilen parça cevherin işlenmek ve harmanlanmak üzere Roy Hill’e sevk edileceği ve mevcut demir yolu ve limanlar kullanılarak ihraç edileceği dile getirildi.

Ayrıca projenin ömrünün 15 yıl olacağı da bildirildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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