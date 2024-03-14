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Avustralyalı Centaurus Metals Jambreiro’da konsantre pelet üretme potansiyelini araştırıyor

Perşembe, 14 Mart 2024 15:45:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli demir cevheri madencisi Centaurus Metals Limited, iş ortakları ve müşterilerinden gelen talepteki artışın ardından Brezilya’da bulunan Jambreiro demir cevheri projesinde doğrudan indirgenmiş kalite konsantre pelet üretme potansiyelini araştırmak üzere yeni bir çalışma başlattığını duyurdu.

Küresel çelik üreticileri karbonsuzlaşma çalışmalarına hız verdiği için demir cevheri üreticileri de kalite ve saflığı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Bu nedenle Centaurus, %68 tenörlü ve %2’den düşük silika-alümin içerikli DR kalite konsantre pelet üretmeyi hedefliyor. DR kalite pelet, karbon ayak izinin yüksek fırınlarda kullanılan cevhere kıyasla daha düşük olmasıyla öne çıkıyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Okyanusya Madencilik 

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