China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %7,4 düştü

Çin’in önde gelen kömür üreticilerinden China Coal Energy Co., Ltd, bu yıl Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,6 düşüşle 11,59 milyon mt kömür ürettiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin kömür satışları ise yıllık bazda %20,1 düşüşle 19,66 milyon mt olarak kaydedildi.

Sadece Eylül ayında, şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık bazda %5,5 düşüşle 11,05 milyon mt’a indi.

Bu yılın Ocak- Eylül döneminde ise China Coal Energy yıllık bazda %0,7 düşüşle toplam 101,58 milyon mt kömür üretti. Söz konusu dönemde toplam kömür satışları ise yıllık %7,4 düşüşle 190,36 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

İlk dokuz ayda şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık %1,1 artışla 101,45 milyon mt oldu.