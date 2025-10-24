Avustralyalı Cokal BBM madeninde kömür üretimini kendi bünyesine aldı

Avustralyalı madenci Cokal, Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde bulunan Bumi Barito Mineral (BBM) metalürjik kömür madeninde daha önce taşeron firmaların yürüttüğü üretimi kendi bünyesine aldığını açıkladı. Şirket, talebin cansız olduğu bir dönemde faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için talebin cansız olduğu bir dönemde faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için 3 No’lu çukurda küçük tonajlarda düşük uçuculuğa sahip sert koklaşabilir taş kömürü üretiyor. Şirketin operasyonel stratejisinde önemli bir dönüm noktası teşkil eden bu karar, Cokal’a üretimin temel unsurlarını kontrol etmesi ve tedarik zinciri genelinde verimliliği artırması için olanak tanıyor.

Bu hamle, bölgesel pazarlarda yüksek kaliteli metalürjik kömüre yönelik talebin artmaya devam ettiği bir dönemde, Cokal’ın üretim güvenilirliğini artırma, dış maliyetleri düşürme ve ürün kalitesini iyileştirme yönündeki stratejik odağını ortaya koyuyor.

Kontrol ve verimlilk artırılacak

Cokal, bu üretim modeline geçişiyle madencilik, işleme ve lojistik süreçlerinde doğrudan denetim sağlayarak pazar ve operasyonel koşullara uyum sağlama beceresini güçlendiriyor. Bu adımın, taşeronlara bağımlılığı azaltmak ve ekipman, insan gücü ve sermayenin daha esnek bir şekilde konuşlandırılmasını sağlamak üzere atıldığı ifade ediliyor.

Şirket temsilcileri, şirket içi operasyonların, özellikle BBM projesinin üretime geçiş aşamasında üretimi istikrara kavuşturmaya, maliyet görünürlüğünü iyileştirmeye ve genel kalite kontrolünü geliştirmeye yardımcı olacağını belirtti.