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Liberty'nin Whyalla'daki çelik tesisi için satış süreci başlatıldı

Çarşamba, 25 Haziran 2025 12:17:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauska ile Enerji ve Maden Bakanı Tom Koutsantoni’nin ortak açıklamasına göre İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’un Avustralya’da bulunan Whyalla çelik tesisi ve ilişkili madencilik operasyonları için satış süreci resmen başlatıldı. Birçok potansiyel alıcı, entegre operasyonları satın almak ve dönüştürmekle ilgilendiklerini belirtti.

Bu karar, eyalet hükümetinin Şubat ayında tesise yönetim atamasının ardından Whyalla’da çelik üretimi için uzun vadeli, sürdürülebilir bir gelecek sağlama taahhüdü yönünde önemli bir adım. 

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında Avustralya federal hükümeti Güney Avustralya eyaleti hükümetiyle birlikte Whyalla çelik tesisini kurtarmak, yerel istihdamı desteklemek ve Avustralya çelik sektörüne daha fazla yatırım çekmek amacıyla tesise 2,38 milyar Avustralya doları finansman sağlayacağını açıklamıştı.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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