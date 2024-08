Avustralya dört ülkeden ithal yapısal çelik profile antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Avustralya Antidamping Komisyonu, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Tayland’dan ithal alaşımlı veya alaşımsız sıcak haddelenmiş yapısal çelik profile yönelik 1 Ekim 2022 ve 30 Eylül 2023 arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin nihai sonucunu açıkladı.

Soruşturma, Liberty Primary Steel’in yaptığı başvurunun ardından 22 Kasım 2023 tarihinde başlatılmıştı.

Böylelikle komisyon, vergilerin uygulanmaya devam etmesine karar verdi. Antidamping vergileri JFE Bars and Shapes Corporation için %12,15 ve diğer Japon ihracatçılar için %12,23; Hyundai Steel Corporation için %2,52 ve diğer Güney Koreli ihracatçılar için %3,24; Tung Ho Steel Enterprise Corporation için %2,20, TS Steel Co Ltd için %4,68 ve diğer Tayvanlı ihracatçılar için %7,89 ve Siam Yamato Steel Co Ltd için %18,28 ve diğer Taylandlı ihracatçılar için %19,48 seviyelerinde yer alacak.

Öte yandan söz konusu vergiye tabi ürünlerin 130-650 mm uzunluğunda I profil, 130-650 mm uzunluğunda H profil, 130-400 mm uzunluğunda U profil ve toplam bacak uzunluğu en az 200 mm’nin üzerinde yer alan eşitkenar ve çeşitkenar köşebent olduğu belirtildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7216.31.00, 7216.32.00, 7216.33.00, 7216.40.00 ve 7228.70.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.