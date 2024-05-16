Avustralya, Çin ve Güney Kore’den ithal hassas boruya uygulanan antidamping vergilerini kaldırdı

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Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin ve Güney Kore’den ithal edilen hassas borulara uygulanan antidamping vergisine yönelik başlattığı muafiyet incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre komisyon, Çin ve Güney Kore’den ithal edilen ve 7306.30.00.30 kodu altın kayıtlı hassas boruya uygulanan antidamping vergilerini kaldırdı. Söz konusu inceleme Avustralyalı üretici MT Sullivan & Co Pty Ltd. tarafından yapılan başvuru üzerine 16 Mart 2023 tarihinde başlatılmıştı. Öte yandan 7306.30.00, 7306.50.00 ve 7306.61.00 kodları altında kayıtlı olan ürünler Güney Kore için %6,2 ve Çin için %19,7 oranlarında vergiye tabi olmaya devam ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılının Ağustos ayında komisyon söz konusu ülkelerden ithal edilen ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.30.00.30, 7306.50.00.45 ve 7306.61.00.21 kodları altında yer alan hassas boruya uygulanan antidamping vergilerini 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren geriye dönük olarak kaldırmıştı.