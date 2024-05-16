﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avustralya, Çin ve Güney Kore’den ithal hassas boruya uygulanan antidamping vergilerini kaldırdı

Perşembe, 16 Mayıs 2024 11:50:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin ve Güney Kore’den ithal edilen hassas borulara uygulanan antidamping vergisine yönelik başlattığı muafiyet incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre komisyon, Çin ve Güney Kore’den ithal edilen ve 7306.30.00.30 kodu altın kayıtlı hassas boruya uygulanan antidamping vergilerini kaldırdı. Söz konusu inceleme Avustralyalı üretici MT Sullivan & Co Pty Ltd. tarafından yapılan başvuru üzerine 16 Mart 2023 tarihinde başlatılmıştı. Öte yandan 7306.30.00, 7306.50.00 ve 7306.61.00 kodları altında kayıtlı olan ürünler Güney Kore için %6,2 ve Çin için %19,7 oranlarında vergiye tabi olmaya devam ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılının Ağustos ayında komisyon söz konusu ülkelerden ithal edilen ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.30.00.30, 7306.50.00.45 ve 7306.61.00.21 kodları altında yer alan hassas boruya uygulanan antidamping vergilerini 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren geriye dönük olarak kaldırmıştı.


Etiketler: Boru Borular Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Suudi APC ve TenarisSaudiSteelPipes Aramco’ya boru tedarik edecek

16 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Mart döneminde %18,3 yükseldi

16 May | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları zayıf talep nedeniyle aşağı yönlü

15 May | Boru

Erciyas Çelik Boru’nun satış geliri ilk çeyrekte %4,4 yükseldi

15 May | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks Subsea7’ın Kuzey Denizi’ndeki projesine yüksek frekanslı kaynaklı boru tedarik edecek

14 May | Çelik Haberler

Kanada dört ülkeden ithal kaynaklı boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

13 May | Çelik Haberler

Borusan Boru’nun net kârı birinci çeyrekte düşerken satış geliri arttı

09 May | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi, tatil sonrasında alımlar hızlandı

08 May | Boru

Suudi East Pipes yerel müteahhitlik şirketine kaplamalı boru tedarik edecek

08 May | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %9,6 azaldı

08 May | Çelik Haberler