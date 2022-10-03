Avrupa Komisyonu Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketini önerdi

Pazartesi, 03 Ekim 2022 15:09:45 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini yeni bir seviyeye çıkarması nedeniyle komisyonun Rusya’ya karşı uygulamak üzere sekizinci yaptırım paketini önerdiğini açıkladı.

Sekizinci yaptırım paketi önerisine göre, AB Rusya çıkışlı ürünleri Avrupa pazarının dışında tutmak ve Rusya’yı ek 7 milyar €’luk gelirden mahrum bırakmak için Rusya çıkışlı ürünlere yeni ithalat yasakları uygulayacak. Komisyon ayrıca askeri tesislere yönelik teknolojiler için de yeni ihracat yasakları önerdi. Bu yeni ihracat yasaklarının Rusya’nın ekonomisini zayıflatması amaçlanıyor.

Komisyonun Avrupa’dan Rusya’ya hizmet verilmesine yönelik ek yasaklar getirilmesini ve AB vatandaşlarının Rusya’da devlete ait işletmelerin yönetimlerinde yer almalarının yasaklanmasını önereceği belirtildi.

Öte yandan G7 ülkeleri, üçüncü ülkeler için Rusya çıkışlı petrole tavan fiyat belirlenmesine karar verdi. Söz konusu tavan fiyat bir yandan Rusya’nın gelirini azaltırken, diğer yandan küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlayacak.

Buna ek olarak komisyonun yaptırımlara yönelik hile yapılmasını engellemek için de çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.