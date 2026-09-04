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Avro bölgesinde sanayi üretici fiyatları 2026'nın Temmuz ayında %1,6 yükseldi

Cuma, 04 Eylül 2026 12:28:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre sanayi üretici fiyatları bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,6, AB-27 ülkelerinde %1,4 artış kaydetti.

Sanayi üretici fiyatları Haziran ayında avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,2 gerilemişti. Temmuz ayında sanayi üretici fiyatları 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %5,8, AB-27 ülkelerinde %5,6 arttı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yatay seyrederken, AB-27 ülkelerinde aylık %0,2 yükseldi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,3 arttı. Temmuz ayında dayanıksız tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1, AB-27 ülkelerinde %0,2 azaldı. Ara malların fiyatları Haziran ayına kıyasla avro bölgesinde yatay seyrederken, AB-27 ülkelerinde %0,1 artış gösterdi. Aynı ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %5,6, AB-27 ülkelerinde %4,7 yükseldi.

Temmuz ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %4,3 ile İrlanda, %3 ile İspanya ve İtalya ve %2,3 ile Kıbrıs'ta kaydedilirken, %3,3 ile Estonya, %1,6 ile Finlandiya ve %1,1 ile İsveç en büyük düşüşleri kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,6, AB-27 ülkelerinde %2,4 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %2,9, AB-27 ülkelerinde %2,8 arttı. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %6,3, AB-27 ülkelerinde %6 yükseldi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,7, AB-27 ülkelerinde %0,9 düşerken, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %12,9, AB-27 ülkelerinde %12,5 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %14,8 ile İrlanda, %12,9 ile Litvanya ve %12,5 ile Bulgaristan'da kaydedilirken, düşüş görülen tek ülke %7,3 ile Lüksemburg oldu.

Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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