Cognor satışlar ve kapasite kullanım oranındaki artışla 2026 yılının ilk yarısında yeniden net kâr açıkladı

Polonya merkezli çelik üreticisi Cognor Holding artan satış tonajları, güçlenen operasyonel performans ve üretim kapasitelerindeki kullanım oranının yükselmesi sayesinde 2026 yılının hem ikinci çeyreğinde hem de ilk yarısında mali sonuçlarını iyileştirdiği belirtti. Şirket ayrıca mevzuatlarla ilgili gelişmelere ve altyapı ile savunma projelerinden kaynaklanacak talep artışı beklentilerine dikkat çekti.

Cognor'un cirosu 2026 yılının ilk altı ayında yıllık %9,1 artışla 1,24 milyar PLN (333,1 milyon $) seviyesine yükselirken, şirket 2025 yılının ilk yarısındaki 25,23 milyon PLN (6,78 milyon $) net zarara kıyasla 5,32 milyon PLN (1,43 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu iyileşme, artan sevkiyat hacimleri ve grubun tesislerinde devam eden operasyonel optimizasyon çalışmalarıyla desteklendi.

Cognor, hurda, kütük ve nihai çelik ürünü sevkiyatlarının yılın ilk yarısında yıllık %7,7 artışla toplam 359.500 mt seviyesine çıktığını, bu satışların değerinin ise %5,8 artarak 986,7 milyon PLN (265,1 milyon $) olduğunu belirtti.

Şirket, kapasite kullanım oranının 2025 yılının ikinci çeyreğindeki %71 seviyesinden 2026 yılının aynı döneminde %92 seviyesine yükseldiğini vurguladı.

Çelik üreticisi ayrıca ikinci çeyrek performansının 2026-2030 dönemi için ücretsiz karbon emisyon tahsisatlarının artırılmasından olumlu etkilendiğini açıkladı. Buna göre şirket mevcut üretim planları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda ücretsiz tahsisat açığını kapatmak için ilave AB Emisyon Ticaret Sistemi tahsisatı satın almasına gerek kalmayacağını öngörüyor.

Cognor talebin Polonya ve Avrupa genelindeki büyük altyapı yatırımlarının yanı sıra savunma sektörü tarafından desteklenmesini bekliyor. Şirket özellikle liman geliştirme projeleri, demir yolu modernizasyon programları, Polonya'nın planlanan nükleer enerji santrali ve Doğu Kalkanı savunma girişimini öne çıkardı. Cognor ayrıca Polonya'nın mühimmat ve zırhlı araç sektörlerinin başlıca çelik tedarikçilerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Şirket, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve çelik koruma önlemleri dahil olmak üzere AB'nin ticari savunma mekanizmalarının Avrupalı çelik üreticilerinin rekabet gücüne ilave destek sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.