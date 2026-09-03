Pittini İtalya ve Avrupa'daki varlığını güçlendirmek için Verona'daki yeni çubuk haddehanesini tamamladı

Pittini Group, Acciaierie di Verona tesisindeki yeni çubuk üretim hattını tamamladı. Tesisin üretim kapasitesini artıran stratejik yatırım, grubun inşaat çeliği piyasasındaki konumunu güçlendiriyor. Danieli Group iş birliğiyle geliştirilen yeni hat, mevcut filmaşin haddehanesini tamamlayarak Acciaierie di Verona'nın ürün gamını genişletmesine ve esneklik ile verimliliğini artırmasına olanak sağlıyor.

Proje, Pittini Group tarafından Made in Steel 2025'te resmi olarak tanıtılmış ve şirket yeni haddehanenin aynı yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğini açıklamıştı. Daha sonra Verona tesisindeki daha geniş kapsamlı modernizasyon programının bir parçası olarak devam eden proje 2026 yılında tamamlandı.

Yeni hat inşaat demiri üretmek üzere tasarlanırken, son on yılda kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçen tesisin bir parçasını oluşturuyor. 2015 yılında Pittini Group bünyesine katılan Acciaierie di Verona, elektrik ark ocaklı bir çelikhane ve filmaşin haddehanesi işletiyor. 2016 yılında başlatılan Masterplan kapsamında diğer projelerin yanı sıra yeni bir filmaşin haddehanesi, sürekli döküm makinesi, baca gazı ve su arıtma sistemlerinde iyileştirmeler ve hurda sahasının üzerinin kapatılması yer aldı.

Gagliardi: Esneklik katma değer sağlıyor

Yeni tesisin arkasındaki stratejiyi açıklayan Pittini Group İnşaat Çeliği Ürün Müdürü Flavio Gagliardi, tesisi öncelikle müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermek ve grubun ticari genişlemesini desteklemek için bir araç olarak gördüğünü belirtti.

Gagliardi, “Verona çubuk haddehanesinde üretilen yeni ürün gamı öncelikle ana pazarımız olan İtalya piyasasına yönelik olacak ve ardından başta Almanya olmak üzere Orta Avrupa piyasalarına kademeli olarak genişleyecek,” dedi. Tesisin konumu, grubun İtalya'daki müşterilerine yakınlığını Orta Avrupa piyasalarında daha yüksek lojistik rekabet gücüyle birleştirmesine olanak sağlıyor.

Yeni haddehane, üretim esnekliğini artırmak üzere özel olarak tasarlandı. Hat 10-22 mm çaplarında çubuk üretebilirken, ürün gamının gelecekte daha büyük çapları kapsayacak şekilde genişletilmesi mümkün olacak. Yüksek otomasyon seviyesi sayesinde müşteri taleplerine göre çap ve uzunluklar da hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor. Gagliardi, “Bu, hem standart talepleri hem de daha özel uygulamaları karşılayabilecek daha kapsamlı ve güvenilir bir hizmet anlamına geliyor,” ifadelerini kullandı.

Böylece yeni hat, tesisin Verona'daki köklü filmaşin üretimini özel bir çubuk üretim hattıyla tamamlamasını sağlıyor. Pittini Group'a göre yeni hat yüksek düzeyde teknolojik yenilik, faaliyet esnekliği, düşük enerji tüketimi ve düşük emisyonlarla öne çıkıyor.

Verimlilik ve sürdürülebilirlik projenin merkezinde

Ticari ve üretim esnekliği, grubun yüksek çevre standartlarını korurken piyasa taleplerine yanıt verme kapasitesini artırmak amacıyla verimliliğe verilen güçlü önemle birlikte ilerliyor.

Gagliardi'ye göre sürdürülebilirlik, Pittini Group'un ürün portföyünün ayırt edici özelliklerinden biri. Gagliardi, “Yeni tesis verimlilik ve sürdürülebilirliğe güçlü şekilde odaklanılarak tasarlandı,” derken, grubun Çevresel Ürün Beyanları alanındaki başarılarının Pittini'yi Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasına taşıdığını ve çevresel etkisi daha düşük ürünlere yönelik artan talebi karşılamasına olanak sağladığını vurguladı.