Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ağustos ayında aylık %0,6 azaldı

Cuma, 21 Ekim 2022 11:29:08 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ağustos ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,4 düşüş ve yıllık %2,8 artış gösterdi. Temmuz ayında üretim aylık %0,2 artmıştı.

Söz konusu ayda, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,6 düştü ve yıllık %2,3 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,3 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ağustos ayında aylık %0,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,1 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %1,2 düştü ve yıllık %0,5 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,4 düşüş ve yıllık %2,4 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,4 düşüş ve yıllık %0,5 artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Ağustos ayında inşaat üretimi Slovenya’da %30,2, Romanya’da %15,8 ve Avusturya’da %13,7 artarken, İspanya’da %5,6, Hollanda’da %1,7 ve Çek Cumhuriyeti’nde %0,3 azaldı.

Temmuz ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Ağustos ayında Romanya’da %2,5, Portekiz’de %2,3 ve Avusturya’da %2 artarken, Macaristan’da %4,4, Hollanda’da %3,7 ve Almanya’da %2,1 düşüş gösterdi.