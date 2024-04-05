Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ocak ayında aylık %1 düştü

Cuma, 05 Nisan 2024 12:24:46 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,9 düşüş gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla avro bölgesinde %8,3 ve AB bölgesinde %8,1 geriledi.

Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, Şubat ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,5 ve AB bölgesinde %3,1 düşüş gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,2, AB bölgesinde %0,3 yükselirken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de %0,3 artış gösterdi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,2 yükseldi. Ara malların fiyatları avro bölgesi ve AB bölgesinde yatay seyretti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %1,4 ile Belçika, %0,8 ile Lüksemburg ve %0,7 ile Macaristan’da görülürken, %7,2 ile Estonya, %5,6 ile Slovakya ve %4,2 ile İrlanda’da düşüş kaydedildi.

2023 yılının Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %21,1 ve AB bölgesinde %19,6 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %5,3 ve AB bölgesinde %5,4 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1,1 ve AB bölgesinde %0,4 arttı. Ocak ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,4 ve AB bölgesinde %1,1 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de %2 yükseldi.

Şubat ayında yıllık bazda en büyük artışlar %17,2 ile Lüksemburg ve %0,7 ile Malta’da kaydedildi. Slovakya, İrlanda ve İtalya ise sırasıyla yıllık %25,5 %24,2 ve %14,2 düşüş kaydetti.