Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Mart ayında aylık %0,4 düştü

Salı, 07 Mayıs 2024 12:38:07 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,4 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,5 düşüş gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla avro bölgesinde %7,8 ve AB bölgesinde %7,4 geriledi.

Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, Mart ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,8 ve AB bölgesinde %2 düşüş gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de %0,1 yükselirken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1, AB ülkelerinde %0,2 artış gösterdi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,4 yükseldi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,1, AB bölgesinde %0,2 artış kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %0,9 ile İrlanda ve İsveç, %0,2 ile Almanya ve Hırvatistan’da görülürken, %3,4 ile Bulgaristan, %2,3 ile Danimarka ve Yunanistan ve %2,2 ile İspanya’da düşüş kaydedildi.

2023 yılının Mart ayı ile karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %20 ve AB bölgesinde %18,6 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %4,8 ve AB bölgesinde %5 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1 ve AB bölgesinde %0,3 arttı. Mart ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %0,9 ve AB bölgesinde %0,6 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,9, AB bölgesinde %1,8 yükseldi.

Şubat ayında yıllık bazda en büyük artışlar %16,5 ile Lüksemburg ve %0,7 ile Malta’da kaydedildi. Slovakya, İrlanda ve Belçika ise sırasıyla yıllık %24,6 %19,8 ve %13,4 düşüş kaydetti.