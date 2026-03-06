Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2026’nın Ocak ayında %0,7 arttı

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları 2026’nın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,7, Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) ise %0,8 arttı. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2025 yılının Ocak ayına kıyasla avro bölgesinde %2,1, AB ülkelerinde %1,9 düştü.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında Ocak ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,3, AB bölgesinde %1,5 arttı. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,6, AB bölgesinde %0,5 artış kaydetti. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları her iki bölgede de %0,8 yükselirken, aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB’de %0,2 azaldı. Ara malların fiyatları ise avro bölgesinde %1, AB ülkelerinde %0,9 arttı.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek artışlar %13,7 ile Estonya, %7,1 ile Bulgaristan ve %6,9 ile Finlandiya’da görülürken, %0,9 ile Güney Kıbrıs, %0,7 ile Çek Cumhuriyeti ile %0,6 ile Almanya ve Slovakya’da düşüş kaydedildi.

2025 yılının Ocak ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %8,9, AB ülkelerinde %7,9 düştü. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %1,5, AB ülkelerinde %1,2 arttı. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,2, AB ülkelerinde %2 yükseldi. Ocak ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde ve AB’de %0,5 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,6, AB ülkelerinde %1,4 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en büyük düşüşler %6,9 ile İrlanda, %5,2 ile Lüksemburg ve %3,5 ile Danimarka’da görülürken, en yüksek artışlar %11,9 ile Estonya, %11,7 ile Bulgaristan ve %9,3 ile Romanya’da kaydedildi.