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ATI Latrobe tesisindeki yeni elektrik ark ocağını devreye aldı

Çarşamba, 22 Eylül 2021 12:22:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, ABD merkezli Allegheny Technologies Inc.’in (ATI) Latrobe tesisindeki yeni elektrik ark ocağının devreye alındığını açıkladı. Primetals tarafından tedarik edilen elektrik ark ocağı, çeşitli girdi malzemelerini işlemek üzere tasarlandı ve kullanım ömrünün sonuna gelen ekipmanın yerini alacak. Primetals, elektrik ark ocağını özellikle dökümhane uygulamaları için eritme ve rafineye uygun şekilde tasarladı.

Açıklamaya göre, yeni ocak, enerji tüketimini ve bakım gereksinimlerini azaltırken esnekliği ve güvenilirliği artıracak. Artan verimlilik ve son teknoloji fırın kontrolleri, çevresel salımı en aza indirecek.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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