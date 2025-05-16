 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Assofermet:...

Assofermet: Nisan ayında İtalya çelik piyasası küresel sorunlar ve Avrupa sanayisindeki zayıflamayla ivme kaybetti

Cuma, 16 Mayıs 2025 16:21:56 (GMT+3)   |   Brescia

Milan’da gerçekleştirilen Made in Steel fuarı yüksek beklentilere rağmen yassı mamul servis merkezleri için pek umut verici olmadı. Nisan ayındaki tatiller nedeniyle çelik talebi halen zayıf. İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet hazırladığı aylık piyasa raporunda belirsizliğin sürdüğünü belirtti. Avrupalı üreticiler ticari paylarını korurken, üretimi düşürüyor. Bununla birlikte zayıf talep ve ABD’ye ihracatın zorlaşması nedeniyle Asyalı üreticilerin rekabetçiliği Avrupa piyasasına baskı uygulamaya devam ediyor. Acciaierie d’Italia’nın 1 No’lu yüksek fırınında yaşanan bir kaza nedeniyle Taranto tesisinin geleceğine dair kaygılar yeniden ortaya çıktı. Assofermet Avrupa’daki kanun değişikliklerini yakından takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Paslanmaz çelik kanadında Nisan ayı için talep beklentilerin altında yer aldı. Arz fazlası nedeniyle fiyatlarda toparlanma görülmezken, nikel fiyatlarının dalgalanması ve paslanmaz hurda fiyatlarının düşmesi piyasayı olumsuz etkiledi. Teslim sürelerinin çok kısa olması fazla sipariş olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte Avrupalı üreticilerin ilk çeyrekte zarar bildirmesi fiyatların daha da düşmesini engelleyecek. Mayıs ayına ise Avrupa sanayi sektöründeki genel yavaşlamada görüldüğü gibi zayıf göstergelerle girildi. Ya hiç kâr etmeyen ya da zarar kaydeden dağıtım sektörü halen baskı altında. Ancak yılın ikinci yarısında getirilecek kanun değişiklikleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında açıklamalarla birlikte durum tersine dönebilir.

Assofermet’in verilerine göre Nisan ayında tüccarların yassı mamul tonajları ve fiyatları toparlandı ve geçtiğimiz yıl kaydedilen ortalama seviyelere kadar ulaştı. Bu durumun talepten mi yoksa stok alımlarından mı kaynaklandığını zaman gösterecek. Uzun mamul fiyatlarının da daha yavaş da olsa yukarı yönlü hareket ettiği görüldü. Paslanmaz çelik fiyatları ise yıllık bazda düşmeye devam ediyor. Vergilerin yol açtığı gergin havanın biraz dağıldığı görülse de birçok belirsizlik etkisini sürdürüyor. Raporda, “Eski Ilva tesisindeki yangın ve bunu takiben yapılan siyasi açıklamalar Taranto tesisinde istihdam ve üretim konusunda kaygı yaratıyor,” ifadeleri kullanıldı.

Dış piyasalardan yapılan ithalata yeni önlemler getirildiği için teneke levha sektörü zor bir dönem geçiriyor. Tedarikçilerin vergilerden kaçınmaya çalışması sonucu gümrüklerde daha fazla sorun yaşanması nedeniyle çoğu oyuncu alımlarını erteliyor. Avrupa’da fiyatların zirveyi görmesine bağlı olarak bazı ithalat odaklı tüccarlar ikinci çeyrekteki zararları telafi etmek adına fiyatları artırmak zorunda kaldı. Önde gelen Avrupalı bir üretici üretim verimini artırmak için parlak tavlama hattını devre dışı bıraktı. Assofermet, Acciaierie d’Italia teneke levha piyasasında çok etkili olmadığı için Taranto tesisinde çıkan yangının bu piyasayı endişelendirmediğini ifade etti.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Eski Ilva’nın yüksek fırınında çıkan yangın İtalya çelik sektörünü riske atıyor

15 May | Çelik Haberler

Avrupa sıcak rulo sac piyasası zayıf talep ve belirsizlik sebebiyle durgun

15 May | Yassı Ürünler ve Slab

Made in Steel 2025: Avrupa’nın sorunlarının başında rekabetçilik, enerji ve yeşil çelik var

12 May | Çelik Haberler

İtalyan Pittini Verona'da yeni inşaat demiri haddehanesi kuruyor

12 May | Çelik Haberler

İtalya yassı mamul piyasası zorlansa da toparlanma sinyalleri veriyor

12 May | Çelik Haberler

Giuseppe Pasini: İtalya çelik sektörü zorluklara rağmen ayakta ama Avrupa çözüm üretmeli

09 May | Çelik Haberler

Assofermet, AB’yi çelik tüketimi ve tedarik zincirinin desteklenmesi için uyardı

08 May | Çelik Haberler

Avrupa hurda piyasası tatil öncesinde temkinli

30 Nis | Hurda ve Hammadde

Avrupa sıcak rulo sac piyasası tatil sebebiyle durgun, ithal ve yerel fiyatlar arasındaki farkın açılması dikkat çekiyor

30 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa’da uzun mamul fiyatları değişmedi, piyasa durgun

24 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis