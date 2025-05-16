Assofermet: Nisan ayında İtalya çelik piyasası küresel sorunlar ve Avrupa sanayisindeki zayıflamayla ivme kaybetti

Milan’da gerçekleştirilen Made in Steel fuarı yüksek beklentilere rağmen yassı mamul servis merkezleri için pek umut verici olmadı. Nisan ayındaki tatiller nedeniyle çelik talebi halen zayıf. İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet hazırladığı aylık piyasa raporunda belirsizliğin sürdüğünü belirtti. Avrupalı üreticiler ticari paylarını korurken, üretimi düşürüyor. Bununla birlikte zayıf talep ve ABD’ye ihracatın zorlaşması nedeniyle Asyalı üreticilerin rekabetçiliği Avrupa piyasasına baskı uygulamaya devam ediyor. Acciaierie d’Italia’nın 1 No’lu yüksek fırınında yaşanan bir kaza nedeniyle Taranto tesisinin geleceğine dair kaygılar yeniden ortaya çıktı. Assofermet Avrupa’daki kanun değişikliklerini yakından takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Paslanmaz çelik kanadında Nisan ayı için talep beklentilerin altında yer aldı. Arz fazlası nedeniyle fiyatlarda toparlanma görülmezken, nikel fiyatlarının dalgalanması ve paslanmaz hurda fiyatlarının düşmesi piyasayı olumsuz etkiledi. Teslim sürelerinin çok kısa olması fazla sipariş olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte Avrupalı üreticilerin ilk çeyrekte zarar bildirmesi fiyatların daha da düşmesini engelleyecek. Mayıs ayına ise Avrupa sanayi sektöründeki genel yavaşlamada görüldüğü gibi zayıf göstergelerle girildi. Ya hiç kâr etmeyen ya da zarar kaydeden dağıtım sektörü halen baskı altında. Ancak yılın ikinci yarısında getirilecek kanun değişiklikleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında açıklamalarla birlikte durum tersine dönebilir.

Assofermet’in verilerine göre Nisan ayında tüccarların yassı mamul tonajları ve fiyatları toparlandı ve geçtiğimiz yıl kaydedilen ortalama seviyelere kadar ulaştı. Bu durumun talepten mi yoksa stok alımlarından mı kaynaklandığını zaman gösterecek. Uzun mamul fiyatlarının da daha yavaş da olsa yukarı yönlü hareket ettiği görüldü. Paslanmaz çelik fiyatları ise yıllık bazda düşmeye devam ediyor. Vergilerin yol açtığı gergin havanın biraz dağıldığı görülse de birçok belirsizlik etkisini sürdürüyor. Raporda, “Eski Ilva tesisindeki yangın ve bunu takiben yapılan siyasi açıklamalar Taranto tesisinde istihdam ve üretim konusunda kaygı yaratıyor,” ifadeleri kullanıldı.

Dış piyasalardan yapılan ithalata yeni önlemler getirildiği için teneke levha sektörü zor bir dönem geçiriyor. Tedarikçilerin vergilerden kaçınmaya çalışması sonucu gümrüklerde daha fazla sorun yaşanması nedeniyle çoğu oyuncu alımlarını erteliyor. Avrupa’da fiyatların zirveyi görmesine bağlı olarak bazı ithalat odaklı tüccarlar ikinci çeyrekteki zararları telafi etmek adına fiyatları artırmak zorunda kaldı. Önde gelen Avrupalı bir üretici üretim verimini artırmak için parlak tavlama hattını devre dışı bıraktı. Assofermet, Acciaierie d’Italia teneke levha piyasasında çok etkili olmadığı için Taranto tesisinde çıkan yangının bu piyasayı endişelendirmediğini ifade etti.