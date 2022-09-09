Assofermet: Hammadde piyasasına belirsizlik hakim

Cuma, 09 Eylül 2022 15:47:10 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’e göre, Ağustos’ta ve Eylül ayının ilk günlerinde piyasaya belirsizlik hakim oldu.

İtalya hurda piyasasına bakıldığında, Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının başında kaydedilen olumlu beklentiler, gerçekleştirilen birkaç bağlantıyla oldukça istikrarlı görünen fiyat senaryosunu değiştirmedi. Bazı çelik tesislerinin kapanması ve yüksek enerji fiyatları piyasayı etkilemeye devam ediyor.

Uluslararası hurda piyasası için birlik, “Türkiye’nin baskısı Avrupa’da farklı tepkilere yol açtı. İspanya ve İskandinav piyasaları hızlı alımlar ve bazı durumlarda hafifçe yüksek fiyatlarla Türkiye’deki fiyat eğilimini takip etti. Avrupa’nın geri kalanı ise duruma daha yumuşak tepki verdi,” dedi. Mevsim ve enerji maliyetleri de uluslararası piyasayı etkiledi, ancak etki İtalya’dakine kıyasla az oldu. Assofermet, “Euro’nun daha da zayıflaması, başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden yapılan alımların avantajını ortadan kaldırarak senaryoyu karmaşık hale getiriyor,” dedi.

Birlik Ağustos ayında pik demir piyasasının istikrarlı seyrettiğini, arzın iyi seviyede yer aldığını ve fiyatların menşeine göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Yaz tatilinden sonra tesislerin yeniden devreye alınması yavaş oldu ve fiyat farkı devam etmesine rağmen hematit kalite pik demir fiyatlarında düşüşler bildirildi. Sünek demir boru siparişleri iyi seviyede yer alıyor, ancak değişken enerji maliyetleri üretim planlamasını (ve alımı) oldukça zorlaştırıyor. Öte yandan ferroalyaj fiyatlarındaki zayıflık çelik tesislerinin uzun süredir kapalı olması nedeniyle devam etti.