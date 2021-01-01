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Assofermet AB’nin koruyucu önlemleri uzatmasına karşı: “Kullanıcı sektörler global pazarda rekabet edebilmeli”

İtalya çelik piyasasında AB’nin koruyucu önlemleri, Ilva konusu ve üretimin genişletilmesi bazı önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

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