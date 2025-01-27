Assofermet AB'nin koruma önlemlerini 2025 yılı bitmeden kaldırmasını istiyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, Avrupa Komisyonunun çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerini tekrar masaya yatırmasına yanıt olarak mevcut önlemlerin daha da sıkılaştırılmasına karşı olduğunu ifade etti.

Birlik, incelemenin 2024 yılı Haziran ayında yapılan bir önceki incelemeden yalnızca altı ay sonra yeniden başlatılmasının yalnızca EUROFER tarafından sağlanan verilere dayandığını belirtti ve bir önceki incelemeden bu yana piyasa koşullarında önemli bir değişiklik olmadığına dikkat çekti. Assofermet’e göre mevcut krizin altında yatan nedenler ele alınmadan böyle bir karara varılması Avrupa çelik piyasasının karşı karşıya olduğu yapısal sorunları daha da derinleştirebilir.

Assofermet, “Çelik kullanan sektörlerden gelen cansız talep, ek ithalat kısıtlamalarıyla değişmez. Bunun yerine talebin ve çelik tüketiminin teşvik edilmesi gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

2018 yılının Temmuz ayından bu yana yürürlükte olan koruma önlemlerinin AB imalat sektörü üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Assofermet, bu önlemlerin üretim maliyetlerini artırdığına, temel malzemelere erişimi kısıtladığına ve AB dışı ülkelerden düşük maliyetli nihai ürünlerin ithalatını teşvik ettiğine dikkat çekti. Durumun distribütörleri ve Avrupalı nihai mamul üreticilerini olumsuz etkilediğini ekledi.

Bu nedenle birlik, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile çakışmasını önlemek için koruma önlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kesin olarak sonlandırılmasını talep etti. Assofermet buna alternatif olarak; mevcut ithalat serbestisinin sürdürülmesi, ülke bazlı kotaların kaldırılarak bunların yerine her ürün kategorisi için küresel kotaların getirilmesi ve mevcut kotaların kullanımı optimize edilerek her çeyreğin sonunda kullanılmayan tonajların ülkeler arasında yeniden dağıtılması için esnek bir mekanizma uygulanması gibi öneriler sundu.

Assofermet, Avrupa Komisyonundan talebi canlandıracak ve Avrupa sektörünün rekabet gücünü artıracak uzun vadeli çözümlere odaklanılmasını talep ediyor. Birlik, “Sektörümüzün temel sorunlarını çözemeyen basit ve öngörülebilir korumacı politikalara başvurmak çözüm değil,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Assofermet, yeni ABD hükümetinin küresel çelik ve alüminyum ticaretini olumsuz etkileyebilecek adımlar atabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi.