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ArcelorMittal’ın elektrik ark ocağında yaşanan kaza üretimin %25 düşmesine neden oldu

Çarşamba, 13 Mart 2024 10:00:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

Dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi ArcelorMittal, Meksika biriminin dört elektrik ark ocağının birinde Pazar günü bir kaza meydana geldiğini ve bunun geçici olarak üretimi etkileyeceğini açıkladı.

ArcelorMittal, Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, “Hasarın ne boyutta olduğunu incelerken ikinci çeyrekte üretim kapasitesi düşeceği için müşterilerimizin durumdan olumsuz etkileneceğinin farkındayız. Üretimdeki düşüşten kaynaklanacak tedarik sorunlarını azaltmak için çalışmalara devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Pazar günü elektrikli ark ocaklarının birinde çıkan yangını ArcelorMittal personeli ve itfaiye söndürmeyi başarmıştı. Şirket, hiçbir yaralanma vakasının yaşanmadığı kazanın ardından bir an önce faaliyetlerine normal seyrinde devam etmek istiyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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