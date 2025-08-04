ArcelorMittal Mexico güvenlik sorunları nedeniyle yüksek fırınını ve uzun mamul üretimini durdurdu

ArcelorMittal Mexico, kritik ekipmanlarda yaşanan arızalardan kaynaklı güvenlik endişeleri sebebiyle Lázaro Cárdenas tesisindeki yüksek fırınını ve uzun mamul üretim faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Faaliyetlerin yeniden başlayacağı tarih açıklanmazken, ArcelorMittal Mexico, üretimin güvenli şekilde yeniden başlaması için gerekli koşullara ilişkin değerlendirmeler ve teknik incelemeler yürüttüğünü ifade etti.

Ekipman güvenliği tehlikeye girdi

Resmi açıklamaya göre yüksek fırın kazanlarında ciddi teknik arızalar meydana geldi. Bu arazılar, acil güvenlik endişelerine yol açarak ArcelorMittal’in personeline ve üretim altyapısına yönelik riskleri önlemek için faaliyetlerini tamamen durdurmasına yol açtı.

Meksika çelik sektörü zorlu bir dönemden geçiyor

Bu gelişmenin, ABD’nin uyguladığı ithalat vergileri, küresel çelik fiyatlarındaki düşüş ve artan üretim sıkıntıları nedeniyle zaten zor durumda olan Meksika çelik sektörünün yaşadığı zorlukları daha da artırdığına dikkat çekildi.

Olumsuz etkiyi en aza indirgemek için çalışmalar sürüyor

Geçici kapatmaya rağmen ArcelorMittal Mexico, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve Lázaro Cárdenas topluluğuna yönelik aksaklıkları sınırlandırmak için çalışmalara devam ettiğini vurguladı.