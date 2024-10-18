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ArcelorMittal’in Meksika’daki yüksek fırını devreye alınamadı

Cuma, 18 Ekim 2024 13:58:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ArcelorMittal’in Meksika birimi, 24 Mayıs tarihinde grev nedeniyle devre dışı bırakılan Michoacan eyaletindeki yüksek fırını yeniden devreye alma konusunda sorunlar yaşıyor. Yüksek fırının 16 Ekim tarihinde üretime yeniden başlaması bekleniyordu.

SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, kısa zaman içinde giderilecek teknik sorunlardan dolayı yüksek fırının yeniden başlatılamadığını ifade etti.

Bahsi geçen yüksek fırın grev öncesinde yıllık 2,4 milyon mt üretim kapasitesine sahipti. Şirket bu kapasitenin 1,5 milyon mt’a ineceğini bildirdi. Yüksek fırında üretilen çelik uzun mamullerde, özellikle de inşaat demiri üretiminde kullanılırken Meksikalı tüccarlar yüksek fırının devre dışı kalmasının sıcak rulo sac piyasasını da etkilediğini öne sürdü.

Mayıs-Ağustos döneminde Meksika’da sıcak rulo sac tüketimi %20,4 düşüş kaydederken Ternium, ArcelorMittal ve Tyasa’nın toplam sıcak rulo sac üretimi aynı dönemde %15 geriledi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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