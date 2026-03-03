ArcelorMittal Mexico döküm kapasitesini %18 artırdı

Meksikalı çelik üreticisi ArcelorMittal Mexico, silisli çelik tesisindeki 2 No’lu elektrik ark ocağında bulunan transformatörün başarıyla değiştirildiğini ve bunun sonucunda döküm kapasitesinin %18 arttığını açıkladı. Şirket projenin yalnızca 14 gün içinde tamamlandığını ve tesis bünyesindeki son dönemin operasyonel açıdan en etkili projelerinden biri olduğunu belirtti.

Ekipmanın ömrünün sona ermesi değişimi gerekli kıldı

ArcelorMittal Mexico’ya göre önceki transformatör 1988 yılından bu yana faaliyetteydi ve ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Söz konusu ekipman, otuz yılı aşkın süredir silisli çelik tesisindeki elektrik ark ocaklarının performansını destekliyordu. Şirket, transformatör değişiminin hem ekipmanın büyüklüğü hem de montaj sırasında gereken hassasiyet nedeniyle önemli bir teknik zorluk oluşturduğunu vurguladı.

Yeni transformatör güç kapasitesini 175 MVA’ya yükseltti

ArcelorMittal Mexico, yeni kurulan transformatörün İtalyan TAMINI tarafından tedarik edildiğini bildirdi. Gerçekleştirilen modernizasyonla birlikte elektrik ark ocağının güç kapasitesi 126 MVA’dan 175 MVA’ya yükseldi. Şirkete göre bu durum, günlük döküm sayısında %18’lik artış sağlarken, silisli çelik tesisindeki genel üretim sürecini de güçlendirecek.