ArcelorMittal’in Brezilya tesisinde patlama meydana geldi

ArcelorMittal’in Espirito Santo eyaletinde bulunan Tubarão tesisinde 17 Kasım tarihinde bir patlama gerçekleşti.

Şirket, bugün yaptığı açıklamada patlamanın termoelektrik santralini etkileyen bir elektrik kesintisinden kaynaklandığını ve can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.

Patlama kaynaklı olarak durdurulan 1 ve 2 No’lu yüksek fırınlar çok zaman geçmeden devreye alınırken 3 No’lu yüksek fırının da 19 Kasım günü içinde devreye alınması bekleniyor. Bununla birlikte durdurulan kok tesisleri yeniden üretime başlasa da tam kapasitede üretim yapmak için 20 gün gerekecek. Şirket bu sırada kok stoklarından faydalanacak.

Öte yandan çelik konvertörü faaliyetleri patlamadan etkilenmedi.