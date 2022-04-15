ArcelorMittal’e ait Acindar rüzgar çiftliği projesine yatırım yapıyor

Cuma, 15 Nisan 2022 09:41:47 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Arjantinli çelik üreticisi Acindar, yenilenebilir enerji projesine 140 milyon $ yatırım yapmak amacıyla Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) ile anlaşma imzaladı.

Acindar söz konusu projeyi PCR ile ortaklaşa hayata geçirmek amacıyla yerel bir enerji şirketinin %49 hissesini satın aldı. Proje kapsamında San Luis Norte’de yer alan bir rüzgar çiftliğinde 76,5 megavatlık bir rüzgar türbini inşa edilmesi bekleniyor.

Proje sayesinde Acindar çelik biriminin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayabilecek. Dış piyasalara satış yapmayı planlayan şirketin çelik üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2025 yılına kadar Arjantin’de 200 milyon $ yatırım yapması bekleniyor.