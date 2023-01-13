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ArcelorMittal, Wälzholz’a düşük karbonlu filmaşin tedarik edecek

Cuma, 13 Ocak 2023 10:46:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman soğuk rulo sac üreticisi C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in önümüzdeki dönemde Hamburg tesisinden şirkete XCarb® adı verilen düşük karbon emisyonlu filmaşin tedarik edeceğini açıkladı.

İlk 20 mt filmaşin bu hafta Wälzholz’un Hagen’de bulunan tesisine teslim edildi. Waelzholz ürünü endüstriyel uygulamalar için sertleştirilmiş ve temperlenmiş profil üretmek amacıyla kullanacak.

Waelzholz 2045 yılına kadar, ArcelorMittal ise en geç 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.


Etiketler: Filmaşin Profil Uzun Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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