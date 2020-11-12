ArcelorMittal ve İtalya’daki tesis iki farklı kuruluş olarak faaliyet göstermeye başladı

Perşembe, 12 Kasım 2020 12:18:20 (GMT+3) | Brescia

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ArcelorMittal ve Taranto merkezli Ilva tesisinden oluşan ArcelorMittal Italia 10 Kasım itibarıyla iki farklı ticari kuruluş olarak faaliyet göstermeye başladı.

Bir piyasa kaynağına göre, ArcelorMittal ürünlerini İtalya dahil olmak üzere her yere satacak. ArcelorMittal Italia ise satışlarını Carlo Malasomma’nın yerine gelen yeni Pazarlama Kurulu Başkanı Alessandro Faroni ile gerçekleştirecek.

Söz konusu piyasa kaynağı, “Bu ayrılığın asıl amacını hala bilmiyoruz ancak uygulama açısından, ArcelorMittal çalışanları kendi içerisinde rekabet ediyormuş gibi görünüyor. Bence bu ayrılık, ancak önümüzdeki haftalarda netleşecek bir şeyle bağlantılı olacak,” şeklinde konuştu.

Diğer bazı piyasa kaynakları, bu hamlenin ArcelorMittal ile İtalya hükümeti arasında, Avrupa’nın en büyük çelik sahası ve İtalya’daki tek entegre çelik üreticisi olan Ilva tesisine dair yeni bir endüstriyel plan hakkında yapılan görüşmelerle bağlantısı olabileceğini düşünüyor. ArcelorMittal Italia tarafından işletilen tesis, şu anda tarihinin en düşük seviyelerinde üretim gerçekleştiriyor. 4 Mart 2020 tarihinde İtalya hükümeti ile ArcelorMittal arasında yapılan anlaşmaya göre, eğer yeni yatırım sözleşmesi 30 Kasım’a kadar imzalanmazsa, şirket bu yılın sonuna kadar 500 milyon € ödeyerek tesisten ayrılabilir.