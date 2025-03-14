ArcelorMittal Sestao şerit haddehanesini yenileyecek

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanya’daki Sestao tesisinde bulunan şerit haddehanesine kapsamlı bir otomasyon sistemi kuracağını açıkladı. ArcelorMittal Sestao yıllık üretim tonajını 800.000 mt’a çıkarmayı planlıyor.

Primetals sözleşme kapsamında tesise yardımcı ekipmanlar ile yeni sensörler tedarik edip kurulum ve devreye alma süreçlerini yürütecek. Bu şekilde haddehanenin atıl durduğu süreler kısaltılıp üretim hızlandırılacak.

ArcelorMittal Sestao geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen çelik talebini karşılamak için üretim tonajını artırmakla birlikte müşterileriyle karbondan arındırılmış uzun vadeli kontratlara girmek için çalışıyor.