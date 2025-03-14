 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Sestao şerit haddehanesini yenileyecek

Cuma, 14 Mart 2025 14:10:17 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanya’daki Sestao tesisinde bulunan şerit haddehanesine kapsamlı bir otomasyon sistemi kuracağını açıkladı. ArcelorMittal Sestao yıllık üretim tonajını 800.000 mt’a çıkarmayı planlıyor.

Primetals sözleşme kapsamında tesise yardımcı ekipmanlar ile yeni sensörler tedarik edip kurulum ve devreye alma süreçlerini yürütecek. Bu şekilde haddehanenin atıl durduğu süreler kısaltılıp üretim hızlandırılacak.

ArcelorMittal Sestao geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen çelik talebini karşılamak için üretim tonajını artırmakla birlikte müşterileriyle karbondan arındırılmış uzun vadeli kontratlara girmek için çalışıyor.


Etiketler: Yassı Ürünler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Bölgesel pazarlardaki değişimlere rağmen fiyatlar yatay

14 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya spot piyasasında yassı mamul fiyatları yatay, satışlar durgun

14 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

AB dört ülkeden ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirebilir

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları değişmedi

14 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Shyam Metallics çelik çatı kaplama malzemeleri üretimine başladı

14 Mar | Çelik Haberler

Severstal petrol ve doğal gaz sektörü için yeni tip geniş çaplı boru üretimine başladı

14 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak’ta %2,3 yükseldi

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Mart 2025

14 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ocak’ta aylık %17,2 yükseldi

14 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak’ta aylık %28,1 düşüş kaydetti

14 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis