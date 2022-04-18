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ArcelorMittal SA iki yenilenebilir enerji santrali için fizibilite çalışmaları yapacak

Pazartesi, 18 Nisan 2022 09:41:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Afrika'nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa, Gauteng ve Western Cape için planlanan iki adet 100 MW’lık yenilenebilir enerji projesinin fizibilite çalışmaları yapacak.

İki enerji santralinin ArcelorMittal South Africa’daki mevcut tesislere enerji tedarik etmesi amaçlanıyor. Projeler ArcelorMittal Group’un karbon yoğunluğunu azaltma hedefleriyle uyumlu.

Tesisler ayrıca ArcelorMittal South Africa tesislerinin son yıllarda iş performansını önemli ölçüde etkileyen ulusal şebekeden gelen maliyetli elektrik tedarikine bağımlılığını azaltarak enerji tedarikini güvence altına alacak.

Projelerin 2025 yılının başında devreye alınması bekleniyor.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika ArcelorMittal 

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